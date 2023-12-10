وزير الخارجية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى سامح شكري، وزير الخارجية، بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية بالتجمع الخامس.

ودعا وزير الخارجية المصريين للمشاركة في ذلك الاستحقاق الانتخابي، مشيدا بالدور الإيجابي والمسئولية والصورة المشرفة التي قدمها المصريون خلال التصويت بالخارج الأسبوع الماضي.



وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.