غرفة عمليات صحة البحيرة تواصل متابعة سير العملية الإنتخابية ومشاركة المواطنين

تواصل غرفة عمليات الإنتخابات بمديرية الصحة بالبحيرة، إنغقادها لمتابعة خطة التأمين الطبي لأى طوارئ بأول أيام العُرس الإنتخابي بمحافظة البحيرة ، وذلك بحضور قيادات المديرية بمختلف القطاعات العلاجي والمستشفيات، والرعاية الأساسية، والطوارئ، والرعايات الحرجة، والعنايات، والكلى، وبنوك الدم والصيدلة وصحة البيئة، والشئون المالية والإدارية والتموين الطبي ومركز المعلومات، والرقابة الداخلية.

ويتم من خلالها متابعة خطة التأمين الطبي للعملية الإنتخابية بكافة مراكز محافظة البحيرة .

وأكدالدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة، أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى، حيث تم تجهيز المقار الإنتخابية، وتفعيل غرف العمليات لمتابعة سير العملية الإنتخابية والتأهب لمواجهة أى طارئ .

وأوضح أنه تم التنسيق مع كافة الجهات لمتابعة إجراءات تعقيم المقار الإنتخابية، وتم رفع درجة الإستعداد القصوى بالمستشفيات والتأكد من توافر مخزون إستراتيجي من الأدوية، وكذلك تم التنسيق مع هيئة الإسعاف للدفع بسيارات الإسعاف المجهزة على الطرق والمحاور الرئيسية و مناطق التجمعات، كذلك تواجد العيادات المتنقلة المجهزة لأى طوارئ.

وأشار إلي أن لجنة الأزمات بديوان عام المديرية ستظل فى انعقاد دائم لمتابعة خطة التأمين الطبي لأى طوارئ خلال فترة إجراء الإنتخابات الرئاسية، وأنه يتم التواصل على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بكافة الإدارات الصحية والمستشفيات لمتابعة العملية الإنتخابية أولا بأول، والتنسيق بين كافة الجهات لنجاح وانتظام سير عملية الإقتراع .