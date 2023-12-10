رئيس اقتصادية قناة السويس يدلي بصوته في العاصمة الإدارية

قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإدلاء بصوته في "الانتخابات الرئاسية 2024"، وذلك باللجنة المنعقدة داخل العاصمة الإدارية الجديدة بالحي الحكومي، معربًا عن تقديره للحس الوطني من جانب العاملين بالوزارات والهيئات داخل الحي الحكومي الذين حرصوا على الاصطفاف أمام اللجنة لاستيفاء حقهم الدستوري بالمشاركة في العملية الديمقراطية كعادة الشعب المصري العظيم الذي لا يتأخر عن نداء الواجب.

وأكد ما يعكسه ذلك المشهد الرائع من صدىً دوليٍّ لحرص المصريين في الداخل والخارج على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم بحرية، مثمنًا دور الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية القائمة على ضمان سير العملية الانتخابية بأمان وانسيابية.