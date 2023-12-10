رئيس مياه الفيوم يتفقد سير العمل داخل غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات الرئاسية

تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، غرفة العمليات الخاصة بسير العملية الانتخابية ورافقه الدكتور جمال جابر واللواء اشرف عبد الحفيظ مدير عام الإدارة العامة للأمن ,واكد علي ضرورة الربط بين كافة غرف الطوارئ والقطاعات المعنية بالمحافظة لتلقي البلاغات والاستفسارات والعمل علي حلها لضمان استدامة خدمة مياه الشرب والصرف الصحي بشكل منتظم خلال فترة الانتخابات.

يأتي ذلك في إطار حرصه على تذليل كافة العقبات وعدم وجود اي مشكلات حتي يخرج العرس الانتخابي بالشكل الايجابي ,كما اكد علي تواجد مشرفي ومندوبي الشركة امام المقار الانتخابية لتعريف العاملين والمواطنين كيفية الإدلاء باصواتهم وبمقرات لجانهم الانتخابية وذلك دون توجه حزبي او سياسي .

و حث النجار، العاملين بالشركة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال خطه دون التأثير علي سير العمل حيث ان المشاركة في الانتخابات واجب وطني.

ومن جهه اخرى شهدت اللجان الانتخابية بالفيوم ظهر اليوم توافد اعداد كبيرة من الناخبين على اللجان الانتخابية وشهدت لجنة مدرسة السلام ومعهد الفتيات الازهرى بمدينة الفيوم اعداد كبيرة من الناخبين الذين حرصوا على الادلاء باصواتهم .

واجب وطنى

وأدلى الأنبا إبرام، مطران الفيوم، ورئيس أديرتها، بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي انطلقت، صباح اليوم، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، وذلك باللجنة الفرعية رقم 3 بمدرسة الشهيد المهندس محمد يوسف عبد السلام، (مبارك كول سابقا) بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم.

رافق مطران الفيوم، عدد من القساوسة والقمامصة، ورجال الكنيسة الأرثوذكسية بالفيوم، وقد توجه رئيس اللجنة، لساحة المركز الانتخابي، لمساعدة مطران الفيوم، في الإدلاء بصوته، لظروفه الصحية، التي تمنعه من الصعود للطابق الثاني، للإدلاء بصوته.

وتوافد موظفى التامين الصحى بالفيوم على مراكز الاقتراع للادلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

كما حرص الائمة والدعاة بمديرية الاوقاف بالفيوم على التوجه الى مراكز الاقتراع للمشاركة فى العرس الانتخابى وتوافد كبار السن من السيدات والرجال للادلاء باصواتهم فى اللجان الانتخابية المختلفة .

وشهدت لجنة مدرسة الصداقة الفرنسية فى مدينة الفيوم والمخصصة للمغتربين توافد اعداد كبيرة من طلاب الجامعة من خارج المحافظة والذين حرصوا على الادلاء باصواتهم امام اللجنة الانتخابية فى المدرسة .