"نائب محافظ البحيرة" تتابع سير العملية الإنتخابية

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بمتابعة سير العملية الانتخابية والوقوف على مدى اقبال المواطنين وتهيئة المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتابعت المسيرة الحاشدة التي إنطلقت من مبنى الديوان العام حتي قرية الأبعادية ، يرافقها كامل غطاس - السكرتير المساعد للمحافظة، وأشادت بوعى المواطنين والاقبال المتزايد الذى شهدته الانتخابات منذ الساعات الأولي التى تنم عن مدى الوعى والإنتماء والسعى لبناء الدولة ومؤسساتها.

وأكدت بلبع ،على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح العملية الإنتخابية وذلك بتوفير كافة الإجراءات المطلوبة للتيسير على الناخبين مع توفير مظلات وأماكن إنتظار و مقاعد لكبار السن بالإضافة إلى كراسي متحركة بكل مقر وتنظيم اماكن الدخول والخروج ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياة مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

وتجدر الإشارة الي إنه تم تجهيز وإعداد المقار الإنتخابية والبالغ عددها 672 مركز إنتخابي بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلى 24 لجنة للوافدين ، لإستقبال أكثر من 4 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم.