مصطفى محمد يُحرج المحترفين المصريين السابقين بالدوري الفرنسي

يواصل الفرعون المصري مصطفى محمد، المحترف في صفوف نانت الفرنسي، سلسلة التألق التي يعيشها في الفترة الأخيرة مع ناديه خلال هذا الموسم، ليخطف الأنظار إليه ويصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

مصطفى محمد الأناكوندا "يلدغ" باريس سان جيرمان:

"الأناكوندا".. كما يُلقب في أوروبا، الذي بات حديث الوسط الرياضي في الدوري الفرنسي، لما يشهده من فترة توهج خلال هذا الموسم، ودخوله في صراع مع المهاجم الفرنسي كليان مبابي، على هدافي الدوري.

التقى فريق نانت، أمس السبت، فريق باريس سان جيرمان، بالجولة الـ16 من الدوري الفرنسي، في المباراة التي انتهت بفوز الي إس جي بهدفين لهدف.

نجح مصطفى محمد في تسجيل هدف نانت الوحيد، الذي تعادل به لفريقه بعد تأخر نانت في الشوط الأول، ليصل مصطفى للهدف رقم 6 له بالدوري الفرنسي، ويحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين.

مصطفى محمد يتفوق على المحترفين المصريين بالدوري الفرنسي:

تعد تجربة مصطفى محمد هي الأنجح للاعبين المصريين الذين احترفوا في الدوري الفرنسي من قبل، حيث لم يتمكن أي لاعب مصري سبقه في الليغا 1.

وسبق مصطفى محمد من قبل في الدوري الفرنسي 8 لاعبين مصريين، يعد أبرزهم هو لاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، الذي احترف في صفوف مارسيليا الفرنسي.

ولعب ميدو يقميص مارسيليا في موسم 2003-2004، حيث خاض 34 مباراة وأحرز 9 أهداف و7 تمريرات حاسمة.

محترفون مصريون ضاعوا في الدوري الفرنسي:

من ضمن التجارب أيضًا احتراف اللاعب كريم حافظ، الذي لعب لصفوف لانس الفرنسى لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة، قادمًا من ليرس، وخاض 13 مباراة مع لانس فى دورى الدرجة الثانية الفرنسى آخر الموسم، صنع خلالها "هدفين".

هناك تجارب أخرى للاعبين المحترفين المصريين في الدوري الفرنسي لم تنجح وتضع بصمتها في الملاعب الأوروبية مثل:

دودو الجباس، الذي خاض تجربة احترافية قصيرة بفرنسا في فريق أرل أفينون، قبل أن يقرر العودة للانضمام إلى وادي دجلة.

مظهر عبدالرحمن، الذي لعب لصفوف موناكو في عام 2002، ولعب مع الفريق ثلاثة مواسم ولكنه لم يكن يشارك بصورة أساسية.

أحمد أبو مسلم، احترف أيضًا في صفوف نادي ستراسبورج الفرنسي عام 2005، وشارك مع الفريق وقدم مباريات جيدة طوال 4 سنوات.