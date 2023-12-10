"نائب محافظ البحيرة" تدلي بصوتها في الإنتخابات الرئاسية

أدلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024 م، بلجنة الوافدين بمدرسة الأبعادية الثانوية المشتركة، مؤكدة على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها واجب وطني ملح لمواصلة مسيرة التنمية ودفع عجلة الإقتصاد والحفاظ على ما تم انجازه في العديد من المجالات.

وأكدت بلبع، تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح العملية الإنتخابية وذلك بتوفير كافة الإجراءات المطلوبة للتيسير على الناخبين مع توفير مظلات وأماكن إنتظار و مقاعد لكبار السن بالإضافة إلى كراسي متحركة بكل مقر وتنظيم اماكن الدخول والخروج ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياة مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

وتجدر الإشارة الي إنه تم تجهيز وإعداد المقار الإنتخابية والبالغ عددها 672 مركز إنتخابي بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلى 24 لجنة للوافدين ، لإستقبال أكثر من 4 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم.