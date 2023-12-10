رفع بيانات البرامج المتقدمة للاعتماد والجودة بكلية الآداب بالفيوم

شهد الدكتور طارق عبد الوهاب عميد كلية الآداب بجامعة الفيوم، بدء عملية إدخال بيانات البرامج العلمية المتقدمة للاعتماد والجودة.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر مجدي عيسى مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتورة أمل يوسف مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتورة إيمان صبري رئيس قسم علم النفس، والدكتورة نيفين نيروز منسق برنامج علم النفس، وذلك اليوم الأحد.

وأكد الدكتور طارق عبد الوهاب، أن عملية إدخال البيانات والمرفقات الخاصة بقسم علم النفس على النظام الالكترونى للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد تأتي تمهيدًا لزيارة فريق المراجعة النهائية.

وأشار إلى أنه هناك خمسة برامج علمية متقدمة للاعتماد هي برنامج علم النفس، واللغة الانجليزية، والفلسفة، والاجتماع، والتاريخ.مؤكدًا أن اعتماد هذه البرامج يسهم في اعتماد الكلية الفترة المقبلة ، ويعمل على تحسين جودة الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب بشكل أفضل.

وأكد أنه سيتم إدخال بيانات البرامج الأخري تباعًا ،موجهًا شكره لإدارة الجامعة على دعمها للكلية في سعيها للحصول على الاعتماد والجودة.

اعداد المعلم الجامعى

من جهه اخرى شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم،اليوم الاحد الجلسة الافتتاحية لدورة إعداد المعلم الجامعي الثامنة والأربعين، والتي تستمر خلال الفترة من ١٠ الى ١٤ديسمبر الحالى والتى اقيمت بقاعة المؤتمرات بكلية التربية.

حضر الجلسة الافتتاحية الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة آمال جمعة عميد كلية التربية، و وكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

أكد الدكتور ياسر مجدي حتاته أن الوقت الحالي يتيح توفير العديد من التسهيلات من أجل الأجيال الجديدة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بهدف مساعدتهم في عمليات التدريس والتدريب، ولذلك فإن دورة إعداد المعلم الجامعي من الدورات المهمة التي توليها جامعة الفيوم اهتمامًا كبيرًا لأهميتها والدور الذي تلعبه في تنمية قدرات الدارسين خلالها.

واوضح الدكتور محمد فاروق الخبيري أن دورة إعداد المعلم الجامعي تاتي أهميتها من الرسالة التي يؤديها أعضاء هيئة التدريس من أجل تعريف أعضاء هيئة التدريس بطرق وأساليب إيصال ونقل المعلومات المعرفية والمواد الأكاديمية إلى الطلاب على اختلاف تخصصاتهم مما يعتبر دعمًا لعضو هيئة التدريس للقيام بالدور المنوط به سواء على المستوى البحثي أو المجتمعي.

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