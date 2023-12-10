إقبال كثيف على لجان الإنتخابات الرئاسية بالمحمودية

تشهد اللجان الإنتخابية بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، إقبال كثيف للناخبين تواجدهم بكثافة أمام اللجان الإنتخابية ، بمختلف الفئات العمرية ، لممارسة حقوقهم الدستورية ولإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات، لإختيار رئيس الجمهورية، وحمل الناخبين أعلام مصر.

جديرا بالذكرا أن عدد الناخبين بمركز المحمودية 203457 ناخب وناخبة، بنسبة 4،8% من عدد الناخبين بمحافظة البحيرة، حيث يدلون بأصواتهم داخل 54 مقر إنتخابي، يضم 55لجنة فرعية ، ويتواجد مقر اللجنة العامة مركز شباب المحمودية .

كانت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، قدأكدت على إنتظام فتح جميع اللجان الإنتخابية أمام الناخبين، في المواعيد المحددة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة ،ووصول المستشارين وأعضاء اللجان إيذاناً ببدء فعاليات اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.

وناشدت نائب محافظ البحيرة، الجميع بالنزول للإدلاء بأصواتهم وتأدية الواجب الوطني و تمثيل بلدهم في اختيار المرشح الأمثل للعمل على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.