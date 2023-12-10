رئيس جامعة الفيوم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، ونواب رئيس الجامعة، ومنتسبو الجامعة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، بأصواتهم في اللجان الانتخابية المختلفة، وذلك اليوم الأحد .

وأكد الدكتور ياسر مجدى حتاته، أن إدارة الجامعة قدمت كافة أوجه العون والمساعدة لتمكين منتسبي الجامعة من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية وخاصة الطلاب المغتربين، حيث قامت بتقديم الممعلومات اللازمة عن موقع اللجان وأرقامها وكذلك توفير وسائل مواصلات بأصواتهم على مدار أيام الانتخابات الثلاث.

وأشار إلى أن الجامعة عقدت عددًا كبيرًا من الندوات واللقاءات التوعوية لحث طلابها على التمسك بحقوقهم الدستورية فى الإدلاء فى الانتخابات الرئاسية ونشر ثقافة المشاركة الانتخابية فى المجتمع المحلي.

المظهر الحضارى

ومن جهه اخرى أكد الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم على جموع المواطنين النزول بكثافة والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالشكل الحضاري اللائق أمام مختلف دول العالم، والتعبير عن رأيهم بكل حرية، وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

جاء ذلك عقب ادلاء المحافظ والدكتور ياسر حتاتة رئيس الجامعة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، باللجنة رقم ٢٠ احدى لجنتي المغتربين بمدرسة الصداقة المصرية الفرنسية المشتركة للتعليم الأساسي، بمدينة الفيوم.

وأشار المحافظ، إلى أن انتخاب رئيس للبلاد، هو الاستحقاق الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور، نظرا لأهمية المنصب، وهو ما يستدعي منا جميعا أن نحرص على المشاركة الكثيفة في الانتخابات، التي انطلقت اليوم وتستمر على مدار ثلاثة أيام.

وأضاف المحافظ، أن مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، هو حق دستوري يجب أن يحرص عليه الجميع، فضلا عن أن جموع أبناء الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه، لطالما تحلوا بالوعي والإدراك العميق لأهمية الوقوف إلى جانب الوطن ودعمه في مختلف الظروف، وهو الأمر الذي كان سببا أساسيا ورئيسيا في تجاوز مصر بنجاح لكافة التحديات والمحطات الصعبة التي مرت بها البلاد.

واضاف ، أن الإشراف القضائي على الانتخابات، هو ضمانة أساسية لنزاهتها وأن تأتي الأصوات في صناديق الانتخاب معبرة بصورة كاملة عن إرادة الناخبين، مثمناً دور قضاة مصر، من مختلف الجهات والهيئات القضائية، في الإشراف على الانتخابات الرئاسية.

وشهدت لجان انتخابات محافظة الفيوم توافد كبار السن من المواطنين ومختلف فئات المجتمع على اللجان الانتخابية فى المحافظة للادلاء باصواتهم فى العرس الانتخابى

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