139 شركة تشارك في تعاملات القمح ببورصة السلع بـ 11.9 مليار جنيه

أنهت بورصة السلع بنجاح تداولات أول 100 جلسة لسلعة القمح ، على مدار 47 أسبوع بتعاملات 11.9 مليار جنيه، بكمية 1.128 مليون طن.

وتعقد البورصة السلعية جلستين لتداول القمح أسبوعيا يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وشارك في الـ100 جلسة 139 شركة، وتم تنفيذ عمليات لـ 85 شركة من بينها، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البورصة السلعية.

وكان متوسط سعر التنفيذ للجلسة على مدار العام 10.700 جنيه.

كان قد صدر مؤخرا قرارا بتعيين حسام الجراحي رئيسا تنفيذيا وعضو منتدبا لبورصة السلع