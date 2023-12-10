رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة يدلي بصوتة في الانتخابات الرئاسية

أدلي محمد الشريف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، بصوتة بالمدرسة الثانوية العسكرية بدمنهور، لافتا إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها حقًا وواجبًا مقدسًا على كل مواطن مصري. كما دعا المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية .

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، أن الانتخابات الرئاسية تمثل إستحقاقا دستوريا يجب على الجميع المشاركة فيه، وأن المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية تعكس وعي المواطن المصري وإدراكه لحقوقه الدستورية .

وأوضح حرص الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة على المشاركة الفعالة في العملية السياسية، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد،

كان رئيس محمد الشريف مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة ، قد توجة برفقة أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الادارى بالغرفة، إلى مقار لجان الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم في هذا الإستحقاق الدستوري الهام.