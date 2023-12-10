الانتخابات الرئاسية.. غلق مدارس رمسيس في الموعد المحدد استعدادا للراحة

أغلقت منذ قليل مدارس منطقة رمسيس أبوابها امام الناخبين الراغبين في الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك استعدادا للراحة في الموعد المحدد لها الثالثة عصرا ولمدة ساعة كاملة، حيث يتم استئناف العملية الانتخابية مرة اخرى في الرابعة عصرا.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.