وزير الصحة السوري يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

في جلسة طارئة لمنظمة الصحة العالمية

طالب وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش، بإيقاف العدوان الإسرائيلي على المرافق الصحية وغيرها من البنى التحتية في قطاع غزة.



وقال الغباش في بيان لبلاده خلال الجلسة الطارئة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية التي عقدت افتراضياً في جنيف، لمناقشة الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إزاء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن الأوضاع القاسية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة تتطلب من المجتمع الدولي والعربي الاستجابة لمنع حدوث المزيد من الوفيات، وإنقاذ الشعب الفلسطيني من الوضع الكارثي على الصعيدين الصحي والإنساني حتى هذه اللحظة، آملاً من هذه الجلسة المساهمة في تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.



وناشدت سوريا بضرورة بذل كل الجهود الأممية لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية، وللكارثة الإنسانية التي تحدث في غزة، مطالبة بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والسماح بالتدفق المستمر للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، لتصل إلى جميع المحتاجين والمصابين من الشعب الفلسطيني.

