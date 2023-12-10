النائب العام السابق المستشار حماده الصاوي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المستشار حماده الصاوي النائب العام السابق، رئيس الدائرة الثانية إرهاب بصوته في الانتخابات الرئاسية وتستقبل الجان الانتخابية الرئاسية اليوم الأحد المواطنين الذين لهم حق الانتخاب، إذ قدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرابة 67 مليون مواطن مصري لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.