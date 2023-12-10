إقبال كثيف من المواطنين بالشرقية للإدلاء بأصواتهم فى أول أيام الإنتخابات الرئاسية

شهدت المراكز واللجان الانتخابية بمحافظة الشرقية، توافداً كثيفا من جموع المواطنين منذ اللحظات الأولى من فتح أبواب اللجان الإنتخابية أمام المواطنين في تمام الساعة التاسعه صباحا والمستمرة حتى التاسعة مساءاً، والتي انطلقت اليوم والمستمرة على مدار 3 أيام في الفترة من 10-12 ديسمبر الجارى.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بوعي المواطنين وحرصهم على النزول منذ الصباح الباكر، وتواجدهم أمام مقر اللجان الإنتخابية لممارسة حقهم الدستوري والقانوني، والمشاركة في العرس الانتخابي باعتباره واجب وطني على كل مواطن مصرى له حق التصويت ليختار رئيسه بكل حرية وديمقراطية.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة سبل الدعم اللوجيستي مع الإلتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، تيسيراً على المواطنين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع وسط جو يسوده الديمقراطية، باعتبارهم شريك أساسي في صناعة المستقبل، وتنمية المجتمع، ولإرسال صورة مشرفة تليق بمصر أمام العالم.