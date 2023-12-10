رئيس جامعة أسيوط يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الأحد ١٠ من ديسمبر؛ بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك بمقر لجنته الانتخابية رقم (١٤)، بمدرسة النصر الابتدائية المشتركة بأسيوط.

وناشد الدكتور المنشاوي؛ كافة أعضاء المجتمع الجامعي؛ للإدلاء بصوتهم، وذلك بالتناوب خلال أيام الانتخابات الرئاسية، وتقسيم العاملين الدائمين، والمؤقتين، والعاملين بالأجر اليومي بالإدارة العامة، ومواقع الجامعة المختلفة؛ إلى ثلاث دفعات على مدار ثلاثة أيام الانتخابات الرئاسية، والتي تبدأ من 10 /12/ 2023 وحتى 12/12/ 2023م، بما لا يؤثر على دولاب العمل بالجامعة، وسير العملية التعليمية، وأعمال الامتحانات؛ وذلك لمساعدة العاملين بالجامعة؛ على قيامهم بواجبهم الوطني؛ بالمشاركة في عملية الانتخابات، والإدلاء بأصواتهم.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية؛ تعد واجباً وطنياً، وقومياً، لابد من تأديته؛ من أجل إعلاء مصلحة الوطن، ودعم ركائز الديموقراطية الحقيقية، علي نحوٍ يرسخ مبادئ تأسيس الدولة الوطنية، ويحقق أهداف رؤية مصر ۲۰۳۰.

وفي سياق متصل، توجه الدكتور أحمد المنشاوي؛ إلى مقر اللجنة الانتخابية للطلاب الوافدين ( المغتربين من خارج محافظة أسيوط)؛ بنادي جامعة أسيوط، بميدان مسجد عمر مكرم؛ للاطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية، وأداء الطلاب المغتربين؛ لحقهم الدستوري بسهولة، ويسر

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