محافظ القليوبية يتفقد اللجان الانتخابية ببنها وكفر شكر

أجري اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية علي اللجان الانتخابيه بمدن بنها وكفر شكر وطوخ للوقوف على انتظام العملية الانتخابية داخل مقار اللجان وأشاد بمستوى التنظيم وتأمين اللجان.

ووجه بضرورة توفير كافة سبل الراحة للناخبين ومنع التكدس على أبواب اللجان الانتخابية حيث رافقه فى الجولة كل من محمد مرعي رئيس مدينة بنها والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر واللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشملت الجولة بمدينة بنها تفقد لجان مدرسة طه حسين بجوار نادى الشرطة ولجان مدرسة سعد زعلول ولجان مدرسة بنها الثانوية بنات، وفي مدينة كفر شكر تفقد المحافظ لجان مدرسة الحرية ولجان مدرسة كفر شكر الابتدائية ولجان مدرسة اسنيت الثانوية، وفي مدينة طوخ تفقد المحافظ لجان مدرسة الشهيد محمد عبد الحميد حسن ولجان مدرسة محمد فهمى الطوخي.

وأكد الهجان أن اللجان فتحت أبوابها أمام الناخبين في محافظة القليوبية في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024م، حيث يبلغ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة حوالي 3 مليون و 512 ألف و 682 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة.

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب

وأكد الهجان علي ضرورة الظهور بشكل يليق بالانخابات الرئاسية وحسن التعامل مع الناخبين للتيسير علي المواطنين والعمل علي راحتهم والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات.

وكان الهجان قد أجري اتصالا بجميع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة ، إطمئن خلاله علي انتظام سير العملية الإنتخابية منذ فتح اللجان ، موجهاً بضرورة المتابعة الميدانية علي مدار الساعة للمشهد الانتخابي والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة

وأكد محافظ القليوبية علي متابعته الشخصية لانتظام سير العملية الانتخابية بكافة اللجان ميدانياً ومن خلال الشبكة الوطنية ، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الجهات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه