إيركايرو تتوسع فى شبكة خطوطها الجوية داخل القارة الأفريقية

أعلنت شركة إيركايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى عن فتح خطوط جوية جديدة إلى مدينتى وأغادوجو ببوركينا فاسو وداكار بالسنغال وذلك اعتبارا من ٢٣ ديسمبر الجارى بواقع رحلتين أسبوعيًا لكل من الوجهتين، بما يتماشى مع محاور الدولة المصرية وأولويات أجندتها التنموية الوطنية بالتوسع فى شبكة خطوطها الجوية وفتح نقاط جديدة مع دول القارة السمراء بما يسهم فى تنشيط الحركة الجوية الوافدة وتنمية حجم التبادل التجارى والاقتصادى بين مصر وجميع دول العالم.

يأتى ذلك فى ضوء مواصلة الأهداف التنموية التى تتبناها وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة من أجل تدفق الحركة الجوية القادمة إلى المطارات المصرية؛ وزيادة عدد النقاط التى تصل إليها حول العالم لجذب المزيد من العملاء ومنحهم مجموعة واسعة ومتنوعة من خيارات السفر والسياحة وتشجيع شركات الطيران على الهبوط بمطارات المقاصد السياحية المصرية؛ والتوسع فى شبكة خطوطها داخل الأسواق الأفريقية بما يحقق عوائد اقتصادية إيجابية ويعظم الاستفادة من شبكة الخطوط الجديدة لتحقيق التواصل والتقارب المصرى الأفريقى من خلال ربط شبكة السفر الدولى من مدن القارة السمراء مع عدد من المدن بقارة أوروبا وأمريكا والشرق الأقصى، خاصة فى ضوء ما تشهده الفترة الحالية من مردود إيجابى فى حجم الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لرؤية مصر المستقبلية ٢٠٣٠.

وعلى صعيد الرحلات الداخلية من المقرر أن تسير شركة إيركايرو 6 رحلات أسبوعيًا بين القاهرة وسوهاج اعتبارا من 27 ديسمبر الجارى خلال أيام الأربعاء والخميس والسبت والأحد، ويأتى ذلك لتسهيل حركة السفر وتشجيع الاستثمارات فى مناطق صعيد مصر، هذا وقد أخذت الشركة فى الاعتبار مراعاة مواعيد الرحلات بحيث تتناسب مع توقيتات جمهور المسافرين وبما يحقق التكامل والربط بين شبكتى شركتى مصر للطيران وإيركايرو من مطار القاهرة الدولى.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التنموية التى تتبناها وزارة الطيران المدنى من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الطيران المدنى على المستويين الإقليمى والدولى وبما يعزز من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى المصرى.