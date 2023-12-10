مصر للطيران تهنئ تحالف ستار لفوزه بجائزة التحالف الرائد للعام الرابع على التوالى فى حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2023

ه‍نأت مصر للطيران -عضو تحالف ستار العالمى- التحالف بعد فوزه بجائزة أفضل تحالف طيران فى العالم وذلك فى حفل توزيع جوائز السفر العالمية، حيث قد تم الإعلان عن هذه الجائزة فى حفل كبير أقيم فى برج العرب بمدينة دبى فى الأول من ديسمبر 2023.

وفى وقت سابق فى الحفل الذى أقيم فى أمريكا الشمالية فى أغسطس 2023، حققت استراحة مطار لوس أنجلوس التابعة لتحالف ستار إنجازا رائعًا وذلك بحصولها على لقب استراحة المطار الرائدة فى أمريكا الشمالية للسنة الرابعة على التوالى.

وقد أعرب ثيو باناجيوتولياس الرئيس التنفيذى لتحالف ستار عن سعادته بهذه الجوائز قائلا «نحن فخورون حقًا بالحصول على جوائز السفر العالمية للسنة الرابعة على التوالى حيث يعد هذا الإنجاز شهادة على التفانى والعمل الجاد لموظفى شبكة تحالف ستار الذين يسعون جاهدين لتوفير تجربة سفر مريحة وسلسة للعملاء»، وتابع باناجيوتولياس «إن نجاحنا أصبح ممكنًا ليس فقط من خلال العمل الجاد لموظفينا عبر شبكة التحالف، ولكن أيضاً من خلال الثقة الكبيرة والدعم المستمر الذى يحظى به التحالف وشركات الأعضاء لدى عملائنا الكرام ونحن بالفعل ممتنون للغاية لذلك».

تهدف جوائز السفر العالمية، فى نسختها الثلاثين التاريخية، إلى تقدير التميز ومكافأته والاحتفال به عبر مختلف قطاعات السفر والسياحة والضيافة، حيث يتم تحديد الفائزين من خلال استطلاع عالمى يشمل المديرين التنفيذيين المؤهلين فى قطاع السفر والسياحة، بالإضافة إلى المسافرين.

وصرح «جراهام إى كوك» مؤسس جوائز السفر العالمية «نود أن نعرب عن تهانينا لتحالف ستار العالمى لفوزه بجائزة تحالف شركات الطيران الرائد فى العالم لعام 2023 حيث يعد هذا إنجازا رائعًا يعكس كيف تضع العلامة التجارية معيار تحالف الطيران العالمى، إن التزام فريق تحالف ستار بأكمله بمثابة مصدر إلهام لنا جميعًا».

هذا وبالإضافة إلى الجائزة الخاصة بالتحالف، فقد حققت العديد من شركات الطيران الأعضاء فى التحالف جوائز فردية هذا العام، حيث تسلط هذه الإنجازات الضوء على قوة العمل الجماعى والتميز للتحالف وشركات الطيران الأعضاء فى تقديم خدمة لا مثيل لها للمسافرين.