وكيل أول تعليم الشرقية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، في اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد احمد وحيد الرسمية لغات بإدارة غرب الزقازيق التعليمية التعليمية، والتي شهدت إقبالا من الناخبين.

ووجه المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، بحث العاملين بقطاع التعليم المواطنين وأولياء الأمور، للنزول والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية، لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه من الوعي والحس السياسي، بأن يشارك ويدلي بصوته ويختار رئيسه لاستكمال المشاركة في بناء مصر الجديدة التي نحلم بها.

وأكد الرشيدي جاهزية جميع المدارس التي تم اختيارها كمقار انتخابية وتبلغ 798 موزعة على 824 لجنة فرعية، لافتا إلى تقديم جميع الدعم والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.