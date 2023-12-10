نائب وزير التعليم يدلى بصوته الانتخابي في الإسكندرية

ادلى الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمي الجديد لشؤون البحث العلمي، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، أثناء تواجده في لجنة كلية الزراعة بسابا باشا في جامعة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد.

اكد أن الانتخابات الرئاسية تعد من أهم وأسمى الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أن الوزارة كان لديها حرص كبير على توعية الطلاب والمعلمين بمفاهيم الولاء والانتماء وأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات باعتبارها واجبا وطنيا، حيث أطلقت برنامجا تدريبيا حول «تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعى المجتمعى وقيم المواطنة لدى الطلاب» والذى تم تنفيذه على مستوى الجمهورية لمدة ٣ أيام.

ووجه الوزير رسالة لكل مواطن مصرى وكل مواطنة مصرية وللمعلمين والمعلمات ولكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم بأداء واجبهم الوطنى وممارسة حقهم الدستورى بالمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

كانت قد شهدت لجنة كلية الزراعة في سابا باشا بجامعة الإسكندرية، إقبالا كبيرا منذ الساعات الأولى من فتح باب التصويت في الانتخابات.،وتقدم الدكتور أحمد عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة، بساباباشا، صفوف الطلاب أثناء التصويت ونظموا فعالية بالأعلام المصرية أمام الكلية باتجاه الكورنيش لدعوة المواطنين للمشاركة الايجابية .

وقال العميد، إن الكلية تشهد انعقاد لجنة بها بقاعة المؤتمرات بمقر إدارة الشؤون التعليمية بكلية الزراعة سابا باشا، لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة.

يشار إلى أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركز ومقر انتخابي واللجان الفرعية 533 لجنة بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل، صباح الأحد، ويتنافس فيها كل من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، ، والمرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري رمز السلم.

وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 67 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من الأحد حتى الثلاثاء، ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة رسميا في 18 ديسمبر الجارى، بحسب الجدول الزمنى المعلن عنه مسبقا. وحال وجود جولة إعادة سيتم إجراء الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير 2024، على أن تجرى الانتخابات