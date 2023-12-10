الأحد 10 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استمرار توافد المواطنون على لجان الاقتراع برمسيس قبل الاستراحة

توافد المواطنون على
توافد المواطنون على لجان الاقتراع برمسيس قبل الاستراحة

شهدت مدارس منطقة رمسيس ظهر اليوم الاحد استمرار توافد المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك قبل الاستراحة المقرر لها في الساعة الثالثة عصرا. 
تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.
كانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر،  في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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