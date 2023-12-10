رئيس جامعة كفرالشيخ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ بصوته في الانتخابات الرئاسية .. صباح اليوم الاحد بمدرسة الشهيد مصطفي بدوي.

دعا المصريين إلى المشاركة الفعالة في العرس التاريخي الذي يبعث برسالة إلى الدنيا كلها .. مؤكداً أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تعد إسهاما في بناء الوطن.

قال رئيس الجامعة في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته : أن مصر ماضية في طريقها نحو البناء والتنمية .. وستظل بخير بفضل تلاحم ووحدة أبنائها وتكاتفهم جميعا على قلب رجل واحد.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي أن اليوم عرس ديمقراطي يحتفل به المصريين باختيار رئيسهم .. مطالباً الجميع وخاصة الشباب بالمشاركة فى رسم مستقبل وطنهم .. لنثبت أمام العالم أننا على قدر المسئولية.

كما أدلي بصوت في الانتخابات الرئاسية .. الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .. كل فى مقر لجنته للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024