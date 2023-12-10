محافظ الدقهلية يترأس غرفة العمليات الرئيسية ويتابع انتظام سير العملية الانتخابية

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد عقب الانتهاء من الإدلاء بصوته والمرور علي مقار اللجان الانتخابية غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وتابع انتظام سير العملية الانتخابية وتوافد الناخبين علي اللجان وتذليل كافة المعوقات من داخل مركز الشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامة .

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد ، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة ، وممثلي كافة الجهات الأمنية .

وقال " المحافظ " نعمل بالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية علي متابعة سير العملية الانتخابية بنطاق الدقهلية اول بأول من داخل مركز الشبكة الوطنيه للطوارئ لتذليل كافة المعوقات .

وأشار " مختار " الي أننا نتابع بدقه من داخل غرفة عمليات المحافظة علي مدار اليوم انتظام العملية الانتخابية وتوافد الناخبين علي اللجان من خلال المتابعة مع غرف العمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والمديريات الخدمية .

وأكد " المحافظ " علي أن شعب الدقهلية يصنع اليوم ملحمة وطنية من أمام اللجان الانتخابية ويثبت للجميع مدي وعيه ووطنيته وادعوا الجميع بالمشاركة والنزول الي اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لنثبت للعالم مدي وعي الشعب المصري .

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .