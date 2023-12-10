محافظ القاهرة يتفقد محيط عدد من لجان المنطقة الجنوبية

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة محيط عدد من لجان المنطقة الجنوبية من بينها محيط لجنة مدرسة تحيا مصر بمدينة الأسمرات إحدى المدن الحضارية التى أقامتها الدولة بديل المناطق غير الآمنة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية .

وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين بمدينة الأسمرات الذين تواجدوا بكثافة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم ، وحرصهم على المشاركة بفعالية في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستورى ، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية .

مدينة الأسمرات قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة

وأضاف محافظ القاهرة أن مدينة الأسمرات قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات ، مشيرا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة ، ودائمًا ما يثبت أبنائها أنهم نموذج مميز للتغيير فى الجمهورية الجديدة .

كما تفقد تفقد محافظ القاهرة عددًا من لجان المنطقة الشرقية من بينها لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر للاطمئنان على سير الانتخابات الرئاسية والتأكد من توافر كافة الوسائل التى تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم رفع حالة الطواريء بالمحافظة بدءًا من اليوم وحتي نهاية العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل علي مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء وكافة المديريات التي ستعمل علي مدار اليوم أيضًا ، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية .

وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود متابعة للعملية الانتخابية على مدار الساعة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدالاء بأصواتهم بيسر وسهولة لخروج هذا العرس الديمقراطى بصورة حضارية تليق باسم مصر.

وأكد محافظ القاهرة على ثقته فى قيام الشعب المصرى بالمشاركة بفعالية في الانتخابات، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع لإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية وممارسة حقهم الدستورى ، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية .

محافظ القاهرة يتفقد محيط عدد من لجان المنطقة الجنوبية

محافظ القاهرة يتفقد محيط عدد من لجان المنطقة الجنوبية

محافظ القاهرة يتفقد محيط عدد من لجان المنطقة الجنوبية