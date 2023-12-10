جامعة الملك سلمان الدولية تنظم مسيرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أكد الأستاذ الدكتور أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية على ضرورة المشاركة الإيجابية لمنتسبي الجامعة في الانتخابات الرئاسية من أجل مشهد ديمقراطي يليق بمصر ويصنع مستقبلها ويؤكد ريادتها.

و تحت شعار "شارك ... صوتك هيوصل"، نظمت جامعة الملك سلمان الدولية مشاركة الطلاب الى مقرات اللجان الانتخابية بمحافظة جنوب سيناء.

وانطلق الطلاب والمشاركين من مقرات الجامعة الثلاثة بمدينة طور سيناء ومدينة شرم الشيخ ومدينة رأٍس سدر، حيث شارك طلاب الجامعة وجميع منتسبيها في عملية الاقتراع الانتخابية.

وقامت الجامعة بتوفير عدد من وسائل النقل، لتسهيل الانتقالات إلى لجان التصويت كجزء من دورها كاستحقاق وواجب وطني أصيل، وحث المجتمع الجامعي والأكاديمي على المشاركة.

وتستمر المشاركة من طلاب الجامعة ومنتسبيها على مدار أيام الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2023، التي يتم عقدها خلال 3 أيام من يوم الأحد 10 ديسمبر حتى 12 من الشهر ذاته.