وزير الكهرباء يحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

أدلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، بصوته ‏فى الانتخابات الرئاسية أمام مدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية للبنات.‏

وحث شاكر المصريين على المشاركة الإيجابية من أجل صناعة مستقبل مصر، فيما وصفه ‏بالعرس الديمقراطى، استكمالا لخارطة الطريق التى تعبر عن الرغبة الصادقة للشعب المصرى.‏

وأوضح شاكر أن وزارة الكهرباء تكثف جهودها لضمان توفير التيار الكهربائى لجميع ‏المقار الانتخابية على مستوى الجمهورية.‏

كما نوه الوزير بأنه سيقوم السبت القادم بزيارة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى ‏مناقشة مقترحات جديدة لحل أزمة سد النهضة.‏