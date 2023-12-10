وزير الكهرباء يحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية
أدلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، بصوته فى الانتخابات الرئاسية أمام مدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية للبنات.
وحث شاكر المصريين على المشاركة الإيجابية من أجل صناعة مستقبل مصر، فيما وصفه بالعرس الديمقراطى، استكمالا لخارطة الطريق التى تعبر عن الرغبة الصادقة للشعب المصرى.
وأوضح شاكر أن وزارة الكهرباء تكثف جهودها لضمان توفير التيار الكهربائى لجميع المقار الانتخابية على مستوى الجمهورية.
كما نوه الوزير بأنه سيقوم السبت القادم بزيارة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى مناقشة مقترحات جديدة لحل أزمة سد النهضة.