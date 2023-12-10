الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الكهرباء يحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

بوابة الوفد الإلكترونية

أدلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، بصوته ‏فى الانتخابات الرئاسية أمام مدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية للبنات.‏

وحث شاكر المصريين على المشاركة الإيجابية من أجل صناعة مستقبل مصر، فيما وصفه ‏بالعرس الديمقراطى، استكمالا لخارطة الطريق التى تعبر عن الرغبة الصادقة للشعب المصرى.‏

وأوضح شاكر أن وزارة الكهرباء تكثف جهودها لضمان توفير التيار الكهربائى لجميع ‏المقار الانتخابية على مستوى الجمهورية.‏

كما نوه الوزير بأنه سيقوم السبت القادم بزيارة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى ‏مناقشة مقترحات جديدة لحل أزمة سد النهضة.‏

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