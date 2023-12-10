محافظ القاهرة: انتظام عملية الاقتراع بجميع اللجان ولم يتم رصد أي ملاحظات حتى الآن

خلال تفقده للجنة التصر بالمطرية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ..

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لجنة مدرسة النصر سكول بالمطرية، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

وأكد محافظ القاهرة انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحًا، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لم تتلقَ أي شكاوى ولم يتم رصد أي ملاحظات حتى الآن.

وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات، حيث حرصوا على التواجد أمام اللجان قبل فتحها بساعة ونصف إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدًا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية فى لجنة معهد فتيات مصر الجديدة الأزهرى، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية التى أقامتها المحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية تتابع عملية استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى ٨٢٣٦٧٦١ ناخبًا موزعين على ٤٥ لجنة عامة بها ٩٦١ لجنة فرعية داخل ٤٤٤ مركزًا انتخابيًَا بالإضافة إلى ٥٨ لجنة للوافدين، مشيرًا إلى اكتمال فتح جميع اللجان على مستوى العاصمة دون أى معوقات.

وشدد محافظ القاهرة عقب إدلائه بصوته على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا على كل مصري ومصرية، ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات.

وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدًا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية .

وأكد محافظ القاهرة أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة كافة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد محافظ القاهرة وجود ربط بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية.

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود متابعة للعملية الانتخابية على مدار الساعة لتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة لخروج هذا العرس الديمقراطى بصورة حضارية تليق باسم مصر.

وأكد محافظ القاهرة على ثقته فى قيام الشعب المصرى بالمشاركة بفعالية في الانتخابات، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع لإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية .

محافظ القاهرة يتفقد لجنة مدرسة النصر سكول بالمطرية

محافظ القاهرة يتفقد لجنة مدرسة النصر سكول بالمطرية

محافظ القاهرة يتفقد لجنة مدرسة النصر سكول بالمطرية