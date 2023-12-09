وزير الأوقاف يكرم المديريات المتميزة في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام

على هامش المؤتمر الصحفي التحضيري الثاني للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بفندق "جراند نايل تاور" اليوم السبت 9/ 12/ 2023م، كرَّم معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المديريات المتميزة في مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف لعام 2023م، وهم:

1- مديرية أوقاف القاهرة، حيث حققت أكثر من 41 مليون جنيه، كأعلى مديرية تحصيلًا في مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف.

2- مديرية أوقاف الإسكندرية، حيث حققت 24470500 جنيه، بزيادة 2586300 جنيه عن العام الماضي.

3- مديرية أوقاف الدقهلية، حيث حققت 9457500 جنيه، بزيادة 1563800 جنيه عن العام الماضي.

4- مديرية أوقاف دمياط، حيث حققت 3805000 جنيه، بزيادة بنسبة أكثر من 20% عن العام الماضي.

5- مديرية أوقاف جنوب سيناء، حيث حققت 1209900 جنيه، بزيادة بنسبة أكثر من 20% عن العام الماضي.