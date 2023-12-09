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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الأوقاف يكرم المديريات المتميزة في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام

أ.د/ محمد مختار
أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

على هامش المؤتمر الصحفي التحضيري الثاني للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بفندق "جراند نايل تاور" اليوم السبت 9/ 12/ 2023م، كرَّم معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المديريات المتميزة في مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف لعام 2023م، وهم:

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1- مديرية أوقاف القاهرة، حيث حققت أكثر من 41 مليون جنيه، كأعلى مديرية تحصيلًا في مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف.

2- مديرية أوقاف الإسكندرية، حيث حققت 24470500 جنيه، بزيادة 2586300 جنيه عن العام الماضي.

3- مديرية أوقاف الدقهلية، حيث حققت 9457500 جنيه، بزيادة 1563800 جنيه عن العام الماضي.

4- مديرية أوقاف دمياط، حيث حققت 3805000 جنيه، بزيادة بنسبة أكثر من 20% عن العام الماضي.

5- مديرية أوقاف جنوب سيناء، حيث حققت 1209900 جنيه، بزيادة بنسبة أكثر من 20% عن العام الماضي.

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