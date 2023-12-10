وزير الأوقاف بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية: الشعب المصري لا يخسر أبدًا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن اليوم مبشر وعظيم، حيث يضرب المصريون أفضل لعملية الانتخابات الرئاسية أمام العالم، مؤكدا على وعى الشعب وانتمائه للوطن.



وأضاف "جمعة"، بعد الإدلاء بصوته بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال بالمنيل، أنه لا توجد قوة قادرة على نزول هذا الشعب للإدلاء بصوته والمشاركة في الانتخابات الرئاسية سوى حب الوطن والوعي والانتماء الوطني.



وأكد وزير الأوقاف أن الشعب المصري لا يخسر أبدًا، ولا يوجهه أحد بل يشارك في أي قرار سياسي في وطنه نابع عن اعتقاد وانتماء بداخله، لافتا ان المشهد اليوم في الانتخابات نفخر به.





واختتم حديثه قائلًا: "مشهد اليوم جاء ردًا على أكاذيب المشوهين وأعداء الوطن، فالكل جاء حبًا للوطن ولكي يؤدي الواجب الوطني تجاه بلده".



وقد وصل قبل قليل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لمنطقة المنيل بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال، للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.





وقد فتحت قبل قليل لجان منطقتي مصر القديمة والمنيل، حيث توافد العشرات من المواطنين بمنطقة مصر القديمة والمنيل استعدادًا لعملية التصويت بالانتخابات الرئاسية.



وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غدٍ الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.