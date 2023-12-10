مستقبل وطن: المشاركة الكثيفة بالانتخابات الرئاسية تعكس إدراك المصريين للتحديات المحدقة بالبلاد

أعرب حزب مستقبل وطن عن فخره واعتزازه بالمشهد الحضاري المشرف الذي أظهره المصريون للعالم أجمع، واستجابتهم للمشاركة في مسيرات حاشدة والاصطفاف أمام مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى، وقبل فتح اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد حزب مستقبل وطن، في بيان له اليوم، أن هذه المشاركة الكثيفة تعكس إدراك المصريين للتحديثات المحدقة بالبلاد ورغبتهم في الحفاظ علي مقدرات وطنهم ومكتسبات السنوات الماضية واستكمال مسيرة التنمية والبناء، كما تبعث، برسالة واضحة للعالم بأسره أن المصريين شعب واعٍ متحضر يدرك حقوقه وواجباته الدستورية.