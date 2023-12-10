الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤| حضور طاغي لكبار السن بلجان مدارس مصر الجديدة

كبار السن يسجلون بصمتهم بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

شهدت لجان مدرسة الطبري بمنطقة الحجاز بمصر الجديدة، حضور طاغي من قبل كبار السن من الناخبين للمشاركة خلال الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، في مشهد ديمقراطي رائع بأول أيام التصويت.

كما حرص مسئولو اللجان على مساعدة المسنين من أبواب المدرسة وحتى صناديق الاقتراع من خلال البحث عن اللجان ومساعدتهم في الوصول إليها بالتوجيه وتقديم الدعم اللازم في مشهد وطني يليق بالاستحقاق الدستوري التي تشهده مصر الآن.



و تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

كبار السن يسجلون بصمتهم بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤