"المصري للفكر والدراسات": المشرفون على انتخابات الرئاسة يتعاملون بمرونة

أعلن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، رصده التعامل المرن وتقديم يد العون من جانب المشرفين على عملية التصويت في انتخابات الرئاسة من القضاة ومعاونيهم مع فرق المتابعة المصرية والعربية والدولية، وفق نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز".

وانطلقت صباح اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

مرشحو الرئاسة

ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين وهم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".