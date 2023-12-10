الأحد 10 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"المصري للفكر والدراسات": المشرفون على انتخابات الرئاسة يتعاملون بمرونة

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

أعلن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، رصده التعامل المرن وتقديم يد العون من جانب المشرفين على عملية التصويت في انتخابات الرئاسة من القضاة ومعاونيهم مع فرق المتابعة المصرية والعربية والدولية، وفق نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز".

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النائب العام يُدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

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13 ألف طالب مغترب بجنوب الوادي يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة

وانطلقت صباح اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

مرشحو الرئاسة

ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين وهم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

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