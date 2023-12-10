13 ألف طالب مغترب بجنوب الوادي يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة

بدأت جامعة جنوب الوادي، فى قنا، اليوم الأحد، أول أيام الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية، الدفع بطلاب وطالبات إلى مقار الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، إن أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية، تم تكليفهم من إدارة الجامعة، بنقل الطلاب والطالبات ، من خلال مركبات تُوفرها الجامعة تيسرًا على الطلاب، إلى لجان الاقتراع المقيدين فيها، منوهًا أن خطة النقل أيام الأحد، الاثنين، الثلاثاء، المخصصة للاقتراع فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف رئيس الجامعة إن الطلاب المغتربين يبلغ عددهم نحو 13 ألف طالب، وتم جمع بيانات عن هؤلاء الطلاب تشمل الاسم كاملاً، الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول، العنوان، الكلية، الفرقة وغيرها من البيانات، وتم تكليف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للإشراف على المجموعات الطلابية.

وبيّن رئيس الجامعة، إنه منذ الساعات الأولى لليوم الانتخابي الأول في انتخابات الرئاسة 2024 شاركت جموع من منسوبي الجامعة في العملية الانتخابية في مختلف المقار الانتخابية .

وتابع رئيس الجامعة انتظام نقل الطلاب من مقر الجامعة بقنا لمقار اللجان الانتخابية وفقا للجدول الزمني المعد لذلك و التنسيق المشترك بين فرق العمل في مختلف اللجان الإشرافية بالجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بالروح الإيجابية لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس و الجهاز الإداري و الطلاب مشيرا ان الجامعة استعدت للمشاركة منذ اعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية انطلاقا من المسئولية الوطنية للجامعة في دعم الدولة المصرية في مسيرتها نحو الاستقرار و التنمية .

وزار رئيس الجامعة، لجان المغتربين بمدرسة قنا الرسمية للغات بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا و الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من القيادات الشعبية و التنفيذية وأعضاء هيئة التدريس ومشاركة واسعة من طلاب جامعة جنوب الوادي من مختلف الكليات.

وتابع مشاركة طلاب الجامعة في اللجان الانتخابية بمدرسة الامل للصم و ضعاف السمع بمنطقة المساكن و اكد رئيس الجامعة ان هذه التجربة تمنح الفرصة للطلاب لممارسة حقهم الدستوري بنزاهة واهمية هذه التجربة في تنمية المعارف وتطوير الخبرات.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة تقوم بدورها في إطار من الحوكمة و التخطيط الاستراتيجي ورصد الدروس المستفادة.