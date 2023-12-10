النائب العام يُدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

أدلى النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأحد الموافق العاشر من ديسمبر عام ٢٠٢٣، بصوته الانتخابي بلجنة "بنك فيصل الإسلامي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في اليوم الأول من انتخابات رئاسة الجمهورية، وقد أعرب عن إيمانه بضرورة أداء الواجب الوطني نحو هذا الاستحقاق الدستوري.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.