أسعار اللحوم اليوم الأحد في السوق المحلي

أسعار اللحوم.. واصلت أسعار اللحوم خلال تعاملات اليوم الأحد في أول أيام الانتخابات الرئاسية، استقرارها، وتراوح لحم الكندوز مابين 280 إلى 350 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو الضأن مابين 290 إلى 300 جنيه، فيما حقق كيلو اللحم الشملي مابين 250 إلى 280 جنيها.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار اللحوم خلال تعاملات اليوم الاحد في الاسواق المصرية والمحلية، وفي اول أيام الانتخابات الرئاسية، حيث تحرص بوابة الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تطرأ على أسعار اللحوم وذلك لاهمية اللحوم الحمراء بالنسبة لنسبة كبيرة من الشعب المصري، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار اللحوم في السوق المحلية اليوم الأحد

اللحوم

سجلت أسعار اللحم المفروم العادي مابين 300 إلى 330 جنيها للكيلو.

بينما سجل البتلو سعرا مابين 250 إلى 300 جنيه في الكيلو.

كما بلغ سعر الكبدة مابين 300 إلى 350 جنيها الكيلو.

اللحوم في منافذ الزراعة

يصل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة في منافذ الوزارة اليوم إلى نحو 225 جنيها.

وبلغت أسعار اللحوم المجمدة مابين 170 إلى 190 جنيها.

ووصلت أسعار اللحم الضأن غلى نحو 135 جنيها.

وتبلغ سعر الكبدة إلى نحو 135 جنيها.

كما سجل اللحم المفروم سعر 150 جنيها.

وحسب تقارير وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن مصر تستورد ما بين 40 و 50 % من اللحوم، وهو ما يقارب مليونا ومائتي طن من اللحوم سنويا، والنسبة المتبقية من اللحوم البلدية.

اللحوم في منافذ التموين والتجارة الداخلية

وصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة إلى 195 جنيها للكيلو، فيما وصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى 160 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الضأن المبرد 250 جنيها، وسعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة 280 جنيها، وسعر كيلو اللحم الضأن الطازج 270 جنيها.