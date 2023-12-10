الأنبا إبرآم مطران الفيوم يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة 2024

أدلى الانبا ابرام مطران الفيوم بصوته الانتخابى فى لجنة مدرسة الشهيد محمد يوسف عبد السلام بكيمان فارس وحرص على مشاركته فى الاستحقاق الانتخابى رغم مرضه .

كما توافد موظفى التامين الصحى بالفيوم على مراكز الاقتراع للادلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية .كما حرص الائمة والدعاة بمديرية الاوقاف بالفيوم على التوجه الى مراكز الاقتراع للمشاركة فى العرس الانتخابى وتوافد كبار السن من السيدات والرجال للادلاء باصواتهم فى اللجان الانتخابية المختلفة .

طلاب الجامعة..

وقد شهدت لجنة مدرسة الصداقة الفرنسية فى مدينة الفيوم والمخصصة للمغتربين توافد اعداد كبيرة من طلاب الجامعة من خارج المحافظة والذين حرصوا على الادلاء باصواتهم امام اللجنة الانتخابية فى المدرسة .

ومن جهه اخرى أكد الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم ان على جموع المواطنين النزول بكثافة والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالشكل الحضاري اللائق أمام مختلف دول العالم، والتعبير عن رأيهم بكل حرية، وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

جاء ذلك عقب ادلاء المحافظ والدكتور ياسر حتاتة رئيس الجامعة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، باللجنة رقم ٢٠ احدى لجنتي المغتربين بمدرسة الصداقة المصرية الفرنسية المشتركة للتعليم الأساسي، بمدينة الفيوم.

وأشار المحافظ، إلى أن انتخاب رئيس للبلاد، هو الاستحقاق الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور، نظرا لأهمية المنصب، وهو ما يستدعي منا جميعا أن نحرص على المشاركة الكثيفة في الانتخابات، التي انطلقت اليوم وتستمر على مدار ثلاثة أيام.

وأضاف المحافظ، أن مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، هو حق دستوري يجب أن يحرص عليه الجميع، فضلا عن أن جموع أبناء الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه، لطالما تحلوا بالوعي والإدراك العميق لأهمية الوقوف إلى جانب الوطن ودعمه في مختلف الظروف، وهو الأمر الذي كان سببا أساسيا ورئيسيا في تجاوز مصر بنجاح لكافة التحديات والمحطات الصعبة التي مرت بها البلاد.

واضاف ، أن الإشراف القضائي على الانتخابات، هو ضمانة أساسية لنزاهتها وأن تأتي الأصوات في صناديق الانتخاب معبرة بصورة كاملة عن إرادة الناخبين، مثمناً دور قضاة مصر، من مختلف الجهات والهيئات القضائية، في الإشراف على الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع، ولفيف من قيادات الجامعة، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات، والمواطنين المغتربين بالفيوم.

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