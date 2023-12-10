وفاة مواطن أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية بالدقهلية

شهدت لجنة بهوت التابعة لمركز نبروه بالدقهلية، والمخصصة لاستقبال الناخبين بانتخابات الرئاسية 2024 وفاة الناخب صابر توفيق 56 عاما، إثر إصابته بهبوط فى الدورة الدموية ، أثناء الإدلاء بصوته فى الانتخابات باللجنة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة لمستشفى طلخا العام.



تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز نبروه ، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة نبروه بوفاة ناخب في أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بقرية كفر بهوت.

وبدأت اللجان والمقار الإنتخابية استقبال الناخبين فى تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء يتخللها ساعة راحة فمن الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا.وتجرى إنتخابات الرئاسة وفق إجراءات احترازية مشددة حيث تم تعقيم اللجان والمقار الانتخابية والتى تجرى على مدار 3 أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 10 ,12,11 ديسمبر بعد انتهاء تصويت المصريين بالخارج حيث تبلغ الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .ت