انتظم عملية التصويت داخل 451 لجنة فرعية بأسيوط

فتحت جميع اللجان الانتخابية بأسيوط، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، استعدادا لبدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث انتظمت عملية التصويت في 451 لجنة فرعية بإجمالي 402 مركز انتخابي موزعين على 15 لجنة عامة، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يصل إلى 2 مليون و955 ألفا و21 ناخبا لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية

كما تم تخصيص 6 لجان للوافدين بمحافظة أسيوط، لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة وتسهيلاً عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، تتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق، ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط.

فيما تم الإعلان عن تخصيص أرقام هي (2135858/ 088) و(2135727/ 088) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والتنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول على مدار 24 ساعة.

اطمأن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولاته الميدانية على جاهزية المقار الانتخابية، وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من الأدوات والمستلزمات والمظلات والمقاعد والكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وذلك في إطار استعدادات المحافظة المكثفة للانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري.



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