على أنغام الأغاني الوطنية.. المصريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالمنيل ومصر القديمة

" خدوا بالكم دي مصر"، هكذا يصوت المواطنون في منطقة المنيل بالقاهرة وتحديدًا بمدرسة جيهان السادات، بالانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

ويصوت المصريون على الأغاني الوطنية وسط فرحة من جميع الأهل والأصدقاء، الذين توافدوا منذ الصباح الباكر على لجان التصويت للتأكيد على حبهم لوطنهم.

وقد فتحت في التاسعة من صباح اليوم لجان اقتراع منطقتي مصر القديمة والمنيل، حيث توافد العشرات من المواطنين بمنطقة مصر القديمة والمنيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غدٍ الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.