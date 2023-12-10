محافظ الإسكندرية يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، الاحد بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمبنى حي الجمرك.

واطمأن المحافظ على بدء العملية الانتخابية واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم وعدم وجود أي معوقات تعوق سير الانتخابات والتأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات، وفقًا للخطة التي أعدتها المحافظة استعدادًا للاستحقاق الانتخابي على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

كما دعا محافظ الإسكندرية جموع الشعب السكندري للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين وتطلعاتهم وآمالهم.

وأوضح الشريف أنه منذ التاسعة من صباح اليوم في أول أيام الانتخابات تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لجميع المديريات وشركات المرافق والتواجد للأحياء ميدانيًا وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشكلات طارئة للتعامل معها فورًا.

من جانب اخر استقبلت لجان الوافدين من خارج المحافظة الاسكندرية ، وعددها 36 لجنة بأحياء الإسكندرية.للادلاء باصواتهم في انتخابات الرئاسة التي تنطلق اليوم، وتستمر لثلاثة أيام، وذلك قبل فتح اللجنه الانتخابية.

ورفع الناخبين أعلام مصر أمام اللجنة الانتخابية، مؤكدين حرصهم علي المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم من أجل مستقبل ابنائهم.

وشهدت اللجان الانتخابية تأمينات مشددة من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية وعدد من الأجهزة الأمنية وسط استعدادت مكثفة لتأمين الناخبين.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.