وفد الاتحاد الأفريقي يتابع الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بمدارس الحجاز بمصر الجديدة

زار وفد من الاتحاد الأفريقي مدرسة الطبري بالحجاز مصر الجديدة، لمتابعة سير العملية الانتخابية بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، لمتابعة سير العملية الانتخابية داخل اللجان.



واصطف المواطنون بالمئات أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، مع استمرار التوافد حتى الآن.



و تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.