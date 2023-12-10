إقبال ملحوظ من الشباب والسيدات على لجنة تصويت مدرسة جيهان السادات بالمنيل

يتوافد المواطنين على مدرسة جيهان السادات، بالمنيل، للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية منذ صباح اليوم الباكر.

حيث تشهد لجنة تصويت جيهان السادات بالمنيل إقبالًا ملحوظًا من المواطنين الذين حرصوا على المجيء مع الأهل والأصدقاء، حيث الأغاني الوطنية والأجواء الهادئة داخل اللجنة.

وقال رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات الرئاسية رقم ١٥ بمدرسة جيهان السادات الثانوية بنات بالقاهرة، إن العملية الانتخابية تسير بسلاسة ويسر منذ بداية اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وأن هناك إقبالًا ملحوظًا على اللجنة منذ صباح اليوم خاصة من الشباب وكبار السن.

وأكد رئيس اللجنة الفرعية رقم ١٥ بمدرسة جيهان السادات بالمنيل، للوفد، أنه تم الانتهاء من الدفتر الثالث وتم فتح الرابع لتسجيل الناخبين والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الإقبال حتى الآن مشرف وملحوظ.