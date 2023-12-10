السيدات يتصدرن المشهد أمام اللجان بمدن وقري سوهاج

حرصت السيدات على المشاركة في العرس الديمقراطي للإنتخابات الرئاسية فور فتح اللجان لأبوابها حيث حضر عدد كبير من الناخبات للإدلاء بأصواتهن في لجانهم الإنتخابية المنتشرة بقرى ومدن ومراكز سوهاج كما حرص أفراد الجيش على مساعدة كبار السن في التوجه لمقار لجانهم ويتوافر داخل اللجان كراس مخصصة لهم من أجل التيسير عليهم والعمل على راحتهم.

ويخوض سباق الإنتخابات الرئاسية 2024، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر .

وتم تشكيل لجنة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة ولجان عمليات فرعية بكافة الوحدات المحلية وتجهيز اللجان الإنتخابية بالمستلزمات اللازمة من مياه ومظلات لحماية الناخبين من الشمس فضلا عن تجهيز سيارات إسعاف وأطباء أمام وداخل اللجان تحسبا لحدوث أي طوارئ .

وكانت اللجان الإنتخابية البالغ عددها 675 لجنة انتخابية بمحافظة سوهاج، قد فتحت أبوابها، اليوم الأحد، الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية في اليوم الأول للعرس الإنتخابي الكبير، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وانتظمت العملية الإنتخابية في جميع مراكز المحافظة منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى انتهاء اعمال اللجان، وسط إقبال متوسط من المواطنين، كما انتظمت الخدمات الأمنية بكافة اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة .

ومن جانبه قال اللواء الفقي محافظ سوهاج، أن عدد الناخبين المدرجين بكشوف الإنتخابات ممن لهم حق التصويت بالمحافظة يبلغ 3 مليون و253 ألف و847 مواطنا، مشيرا إلى أن عدد اللجان العامة بلغ 18 لجنة، و603 مركز انتخابي، بعدد لجان 675 لجنة فرعية.



