الأحد 10 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إقبال ملحوظ وانتظام سير العملية الانتخابية في المنيل

الانتخابات بمدرسة
الانتخابات بمدرسة جيهان السادات الثانوية بنات بالقاهرة

قال رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات الرئاسية رقم ١٥ بمدرسة جيهان السادات الثانوية بنات بالقاهرة، إن العملية الانتخابية تسير بسلاسة ويسر منذ بداية اليوم الاول للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وأن هناك اقبال ملحوظ على اللجنة منذ صباح اليوم خاصة من الشباب وكبار السن.

أكد رئيس اللجنة الفرعية رقم ١٥ بمدرسة جيهان السادات بالمنيل، للوفد، أنه تم الانتهاء من الدفتر الثالث وتم فتح الرابع لتسجيل الناخبين والادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرا الى ان الاقبال حتى الان مشرف وملحوظ.

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