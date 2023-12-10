وزير قطاع الأعمال يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدينة نصر

أدلى الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بصوته في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الأحد، بمقر اللجنة الانتخابية بالجامعة العمالية في مدينة نصر، التي شهدت توافدًا واصطفافًا شكلت طوابير من الناخبين منذ الصباح الباكر تزامنًا مع فتح اللجان أمام الناخبين في أول أيام التصويت التي تستمر لمدة 3 أيام.

أكد الدكتور عصمت أن المشاركة في الانتخابات حق لكل مواطن يجب أن يحرص عليه وواجب وطني يجب القيام به انطلاقًا من المسؤولية ودعمًا لمسيرة البناء والتنمية التي يجري تنفيذها منذ سنوات، داعيًا المواطنين إلى أهمية الحرص على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لاسيما أنها تمتد على مدار ثلاثة أيام كاملة بما يسمح للجميع أن يؤدوا واجبهم الانتخابي.

أوضح الدكتور عصمت، أن المشاركة في حد ذاتها هي رسالة تعبر عن مساهمة المواطنين في بناء دولتهم وتنقل صورة عن مناخ الاستقرار والبناء والتنمية والتطلع لمستقبل أفضل واستكمال المسيرة لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

أكد الدكتور محمود عصمت حرص الوزارة وشركاتها التابعة على تسهيل قيام العاملين بأداء واجبهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية مع الحفاظ على استمرار العمل وانتظام ورديات التشغيل وذلك بالتنسيق مع اللجان النقابية لتنظيم عمليات التناوب بين العاملين بما يمكنهم من أداء الواجب الانتخابي، ومساعدة العاملين في معرفة لجانهم الانتخابية وأماكن لجان الوافدين وتذليل أي عقبات بهدف تنظيم الوقت وتسهيلأ لعمل اللجان الانتخابية وضمانًا لحصول كل عامل على حقه في الإدلاء بصوته.

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية 2024، فى 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعا المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، مؤكدًا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست المقبلة.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفًا و 340 متابعًا لها.