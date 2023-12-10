الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة للسلع يدليان بصوتهما في انتخابات الرئاسة

بوابة الوفد الإلكترونية

أدلى الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، بصوته في انتخابات الرئاسة، بمقر اللجنة رقم 9 بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بالحى الثالث بالقاهرة الجديدة، مؤكدًا أن المشاركة واجب وطني وأن الدولة المصرية تسير فى المضى قدمًا لاستكمال المشروعات القومية.
 

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وأكد "عشماوى " أهمية المشاركة في العملية الانتخابية لإثراء المسار الديمقراطي الذي تنتهجه الدولة المصرية  ودعا جموع المواطنين والشباب الى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن ما نشهده اليوم مشهد عظيم من توافد المواطنين منذ صباح الباكر على مقر اللجان الانتخابية للإدلاء بصوتهم الانتخابية. 


 

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