محافظ القاهرة يدلي بصوته بمعهد الفتيات في مصر الجديدة

أدلى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الأحد، بصوته في انتخابات الرئاسة 2024، وذلك في اللجنة الانتخابية بمعهد الفتيات بمنطقة مصر الجديدة.

شهدت مقار اللجان الانتخابية بالقاهرة في يومها الأول الأحد 10 ديسمبر، توافد كبير وكثافات من الناخبين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الانتخابي والاستحقاق الدستوري المهم.

وتشهد كافة مقار اللجان بالقاهرة تواجدًا أمنيًا لرجال مديرية أمن القاهرة لتأمين الانتخابات وتقديم المساعدة للمواطنين من خلال تنظيم دخولهم للجان ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.