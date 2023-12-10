الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

محافظ القاهرة يدلي بصوته بمعهد الفتيات في مصر الجديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

أدلى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الأحد، بصوته في انتخابات الرئاسة 2024، وذلك في اللجنة الانتخابية بمعهد الفتيات بمنطقة مصر الجديدة.

شهدت مقار اللجان الانتخابية بالقاهرة في يومها الأول الأحد 10 ديسمبر، توافد كبير وكثافات من الناخبين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الانتخابي والاستحقاق الدستوري المهم. 
وتشهد كافة مقار اللجان بالقاهرة تواجدًا أمنيًا لرجال مديرية أمن القاهرة لتأمين الانتخابات وتقديم المساعدة للمواطنين من خلال تنظيم دخولهم للجان ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.

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