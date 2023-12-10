طوابير أمام اللجان الإنتخابية بمركز حوش عيسي

شهدت اللجان الإنتخابية بمركز حوش عيسي ، حرص الناخبين علي المشاركة في العرس الديمقراطي لإختيار رئيس الجمهورية ، حيث تواجد العشرات من الناخبين أمام اللجان الإنتخابية ، قبل بدء عمليات التصويت ، وإصطفوا في طوابير طويلة ، مع إلتزامهم بالنظام .

جديرا بالذكر أن عدد الناخبين بمركز حوش عيسي يبلغ عدد 203853ناخب وناخبة ،بنسبة 4،8% من إجمالي عدد الناخبين بمحافظة البحيرة،يدلون بأصواتهم داخر 35مقر إنتخابي يضم 39لجنة فرعية ، ويتواجد مقر اللجنة العامة داخل مركز شباب حوش عيسي .

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،قد أكدت على إنتظام فتح جميع اللجان الإنتخابية أمام الناخبين، في المواعيد المحددة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة ،ووصول المستشارين وأعضاء اللجان إيذاناً ببدء فعاليات اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.

وأشارت الى أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسى بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في أي موقف .